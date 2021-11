Fiorentina da sballo, contro il Milan riscatta tutti i k.o. con le grandi

Dopo gli altri k.o. con le big la Fiorentina presenta il conto al Milan. Non basta Ibrahimovic, prestazione super dei viola

Di fronte al 30mila spettatori, la Fiorentina si prende un risarcimento globale dopo la collezione di punti lasciata per strada con le grandi. La Nazione apre così le pagine dedicate allo sport, con la vittoria fragorosa dei viola messa a rischio dal tentativo di rimonta rossonero firmato in cinque minuti da Ibrahimovic dopo il 3-0 di Duncan, Saponara e Vlahovic. Il primo tempo è segnato dalla papera di Tatarusanu che si trasforma in assist per Duncan, mentre Terracciano si esibisce in due parate abbastanza difficili su Tonali e Leao; il destro a giro di Saponara al 45' chiude un primo tempo a tratti sofferto, mentre dopo i tre cambi di Pioli Vlahovic cala il tris.