Fiorentina, cresce il monte ingaggi: è il più alto dell’ultimo decennio

L'elaborazione grafica della spesa per gli ingaggi da parte della Fiorentina di Commisso: un'impennata di 10 milioni in due anni

Il monte ingaggi della Fiorentina continua a salire e per la prima volta nell’ultimo decennio sfonda quota 60 milioni euro. Questo quanto troviamo scritto a corredo dell'analisi de La Nazione. 60,6 milioni lordi rappresentano un record nell’arco degli ultimi 10 campionati. In appena due anni il tetto salariale viola è cresciuto di 10 milioni di euro. Oltre due milioni in più dello scorso campionato, quando la somma era stata di 58. Gli addii di Ribery, Caceres, Borja Valero ed Eysseric hanno contribuito ad alleggerire la situazione (7 milioni netti). Risparmio reinvestito nei nuovi innesti: Gonzalez percepisce 1,8 milioni l’anno, come Torreira. Mentre Nastasic e Odriozola sono fermi rispettivamente a 1,6 e 1,5 milioni. Infine il rinnovo di Milenkovic ha contribuito a far lievitare la cifra finale. Il serbo è passato da 0,8 a 2,5 milioni.