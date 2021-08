Fiorentina-Cosenza, la storia dice 1: tutti i precedenti, con quel 3-0 in B…

Tutti i numeri della gara di oggi

Un po' di statistiche che troviamo oggi su La Nazione (per approfondimenti sul tema, visitate Numericalcio): è la 71° edizione di Coppa Italia della storia viola, trofeo alzato 6 volte su 10 finali. La Fiorentina ha sempre vinto in occasione della prima gara di Coppa Italia disputata a Firenze nelle edizioni ad eliminazione diretta in cui partecipavano solo squadre di Serie A e Serie B: nel 1959-60 contro il Como (2-0 agli ottavi), nel 1961-62 contro l’Atalanta (2-0 al secondo turno) e nel 1967-68 contro la Roma (4-1 al primo turno). In generale, i viola hanno sempre vinto la gara d’esordio in Coppa Italia nelle ultime 5 stagioni. L’ultima sconfitta in tal senso venne inflitta dal Carpi nel dicembre 2015. Contro il Cosenza, il bilancio è decisamente positivo: in Coppa Italia, 25 anni fa ci fu il successo in trasferta per 3-1, mentre due sono stati gli incroci in Serie B: pareggio a Cosenza (1-1) e vittoria per 3-0 a Firenze (con reti di Effenberg, Flachi e Batistuta).