Fiorentina contro Atalanta, la sfida dei 33 goleador

Nessuno fa segnare più calciatori di Viola e nerazzurri

Fiorentina e Atalanta si sfideranno domani all'ora di pranzo al Franchi. Il match, molto importante per la corsa all'Europa, mette di fronte le squadre che hanno mandato a segno più calciatori in assoluto. 17 per i nerazzurri, 16 per i Viola, numeri che certificano come nelle due compagini, scrive Repubblica Firenze, tutti sono coinvolti al 100%. Un dato che emerge con ancor più forza se andiamo a vedere gli uomini schierati da Italiano in questa stagione. Sono 28 le formazioni differenti schierate in altrettante giornate per il tecnico di Karlsruhe. "L’obiettivo è quello di tenere tutti allo stesso livello, con le stesse possibilità di emergere, giocare, avere la propria occasione. Questo permette di avere un gruppo compatto, affiatato e dove il metro di giudizio scelto per trovare gli undici titolari è riconducibile esclusivamente a chi, in quel momento, è il più in forma dal punto di vista fisico e mentale".