Fiorentina, conto alla rovescia dal mercato: qual è la verità su Vlahovic?

Una trattativa diventata calda nelle ultime ore che ha spiazzato lo stesso Dusan Vlahovic, convinto di rimanere sino a giugno a Firenze

Chi conosce Vlahovic assicura che nemmeno lui si aspettava di trovarsi di nuovo al centro del ciclone. Non a caso - leggiamo sul Corriere Fiorentino - in estate aveva speso la sua parola con allenatore e compagni: «Resto fino a giugno, e torniamo in Europa», promise. Il problema è che a fine novembre, dopo l’ennesimo incontro andato a vuoto tra il suo agente e i dirigenti della Fiorentina (prima con Rocco Commisso, poi con Joe Barone), il club ha deciso che la misura era colma e che, a gennaio, avrebbe fatto di tutto per venderlo.