Fiorentina, con lo Spezia rientri di qualità nonostante le assenze: tre novità

La parola d'ordine è: incrementare il tasso tecnico

Non sarà una rivoluzione come magari lo sarebbe stata se tutti fossero a disposizione - Pulgar, Dragowski e Kokorin rimangono ai box, e Gonzalez non è ancora guarito dal Covid - ma rispetto alla sfida con la Lazio Italiano dovrebbe operare qualche cambio nella formazione iniziale. La Gazzetta dello Sport scrive che rientrerà Bonaventura, pronto a dare il suo apporto in fase offensiva, e rivedremo anche Odriozola sulla destra. Ma il rientro più importante, dato che tutti hanno negli occhi quel che ha fatto contro il Cagliari, è quello dell'ex di turno Saponara, che ieri si è allenato in gruppo e che quindi si candida per un posto dall'inizio.