Fiorentina con l’idea B&B. Boateng e Benassi titolari a Brescia?

Potrebbe cambiare qualcosa domani a Brescia, visto che ci sono da valutare le condizioni fisiche di Badelj e Chiesa – entrambi alle prese con piccoli problemi muscolari – e che nello spogliatoio ci sono anche degli equilibri sottili. Come scrive La Nazione infatti, ieri Montella ha lanciato un sassolino a proposito della formazione, facendo pensare ad un pizzico di turnover nel solito 3-5-2. E’ qui che allora si potrebbero inserire nell’undici titolare i nomi di Benassi e Boateng, per dare un’opportunità di spalmare il senso di responsabilità anche su altri giocatori della rosa. Con alle porte un nuovo mini-ciclo, continua il quotidiano – è il momento ideale per cercare un nuovo salto di qualità nella gestione da parte di Montella dopo la mossa coraggiosa del cambio di modulo praticata dalla Juventus in poi.