Fiorentina, con le big è un tabù. Invertire la tendenza col Milan

Non ci sono assolutamente buone premesse, se si considera che la Fiorentina non vince due gare consecutive dal binomio Udinese-Padova ad ottobre, e serve aggiungere al computo la Coppa Italia, perché in campionato non è mai successo. Nemmeno lo score con le big è esaltante, con otto sconfitte e la sola, clamorosa vittoria in casa della Juventus. La vittoria del Torino ieri contro il Sassuolo non è una buona notizia. Eppure, scrive La Nazione, la speranza ritorna. Il Milan non arriverà a Firenze nella sua versione migliore, ma mantiene uno storico di tutto rispetto fuori dalle mura amiche (11 vittorie, 1 pareggio e 1 KO). Prandelli dovrà gestire i recuperi di Biraghi, Castrovilli e Amrabat, tenendo presente che anche senza di loro è arrivata una prova a tratti convincente. Intanto, occhi puntati su Spezia-Cagliari, sfida importante in ottica salvezza.