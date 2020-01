Fiorentina, che esame: quante possibilità contro l’organizzazione meccanica dell’Atalanta?

Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia, la presentazione de La Nazione: “Arriva oggi la squadra che probabilmente gioca il miglior calcio d’Italia, troverà una Fiorentina che in termini stilistici e di sostanza rappresenta in questo momento il suo esatto contrario. Messi così, gli ottavi di Coppa Italia sembrano una crudeltà per i viola: quante speranze ci sono di passare il turno e, prima ancora, di non sciogliersi di fronte all’organizzazione meccanica dell’Atalanta? La Fiorentina però ha messo insieme 4 punti nelle ultime due partite e un po’ di fiducia l’ha recuperata. Non basterà per risolvere l’approssimazione vista in campo contro la Spal, né renderà più sofisticata la missione tattica di partenza, ma la Fiorentina sta imparando a entrare nella mentalità del nuovo allenatore e i risultati sono una bella aggiunta di autostima”.