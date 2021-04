Fiorentina, che cuore! E anche nel Franchi deserto i tifosi si fanno sentire

Fiorentina-Juventus ha messo in mostra tutte le potenzialità dei ragazzi di Iachini. E che calore da parte dei tifosi!

"Stavolta il cuore ce l’hanno messo. In un Franchi deserto causa emergenza sanitaria, con l’augurio che i tifosi presto possano riprendersi il loro posto da protagonisti, la Fiorentina mette tutto ciò che serve per lottare anche contro una Juventus non ai livelli degli scorsi anni ma sempre forte e ben organizzata".

È questa l'analisi della gara di ieri che troviamo nell'edizione odierna di Repubblica Firenze. In una stagione difficilissima per i Viola, arriva una prestazione di grande carattere dopo la super vittoria contro i bianconeri nel girone d'andata. Fra fuochi d'artificio ed incitamenti, Commisso ha potuto vedere con meraviglia l'affetto di una tifoseria che non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra. Anche in periodo di pandemia. In campo, nel frattempo, è scesa in campo una Fiorentina di grande cuore ed intelligenza tattica con un Amrabat, oltre al solito Vlahovic, sugli scudi. La zona retrocessione, però, è ancora piuttosto vicina, la squadra Viola non può permettersi di abbassare la concentrazione.