Fiorentina, che affollamento: a gennaio cinque gare in 18 giorni

Mese di gennaio super affollato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per i viola 5 gare in 18 giorni, tra cui la Coppa Italia

Redazione VN

Sono cinque le partite che la Fiorentina dovrà affrontare il 18 giorni. C'è pero un aspetto positivo: l'assenza di match contro delle big. Potrebbe essere l'occasione giusta per la Fiorentina di allungare la classifica e provare il colpaccio in Coppa Italia contro il Napoli. Da quest'anno il calendario è asimmetrico e per la Fiorentina potrebbe essere un'ottima notizia, visto che nelle prime sette giornate di campionato i viola avevano affrontato Roma, Atalanta, Inter e Napoli.

Cinque partite per dare una svolta a questa classifica e subito dopo una pretendente per il posto in Europa: la Lazio di Maurizio Sarri. La partita di Coppa Italia contro il Napoli sarà il 12 gennaio, mentre in campionato, dopo l'Udinese al Franchi, sono previste, la trasferta a Torino contro i granata il 9, la sfida casalinga contro il Genoa (lunedì 17) e il 23 a Cagliari.

Nell'ultimo weekend del mese ci sarà invece un ulteriore sosta nazionali, che se per italiani e europei si tratta solo di partite amichevoli, i sudamericani si giocheranno le gare di qualificazione ai Mondiali.