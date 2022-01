Fiorentina, c’è il Cagliari prima della sosta. Tour de force per i sudamericani

Italiano riavrà tutti i suoi a pochissima distanza dalla gara con la Lazio

Manca una sola partita, quella in Sardegna col Cagliari, e il gennaio infernale della Fiorentina giungerà al termine. Dopo il match coi sardi, infatti, sarà tempo di sosta per le nazionali, uno stop studiato appositamente per i sudamericani. "In Qatar ci saranno sicuramente Brasile e Argentina, che hanno già strappato il pass, mentre tutte le altre rincorrono, dal Cile di Pulgar all’Uruguay di Torreira, entrambi a 16 punti in classifica. L’Argentina di Nicolas Gonzalez e Martinez Quarta, di fatto, rischia di farsi “arbitro” per il Cile, che affronterà nella prima gara, il 28 gennaio e che nell’ultima sfida di questa finestra si troverà di fronte alla Bolivia. La “Celeste”, invece, se la vedrà con Paraguay e Venezuela". La Nazione in edicola stamani fa il punto sulla situazione relativa ai Viola 'latini'. Di fatto, Vincenzo Italiano potrà contare sul gruppo al completo solo fra il 3 ed il 4 di febbraio, ad una manciata di ore dall'importante gara con la Lazio. Sarà importante iniziare febbraio nel migliore dei modi visti i tanti impegni. Fra Serie A, Coppa Italia e probabile recupero della gara con l'Udinese, i Viola giocheranno almeno 6 partite.