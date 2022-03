Castrovilli è tornato: Italiano non riesce a farne a meno

Castrovilli ha riconquistato la Fiorentina a suon di prestazioni. Dopo aver convinto Italiano, il suo obiettivo è riprendersi la Nazionale

Sono sette su sette le partite di Gaetano Castrovilli nell'ultimo mese. Da quando la Fiorentina è entrata nella fase cruciale della stagione, per Vincenzo Italiano, l'ex Cremonese è tornato ad essere il punto di riferimento del centrocampo viola. Sta tornando ad essere il calciatore che tutti si aspettavano tre anni fa, tra intensità e strappi, finalmente ha ritrovato anche se stesso. Il numero 10 viola, per il momento, ha scelto la strada della sostanza, come scrive il Corriere dello Sport. Molta concretezza alla causa della squadra e tutto ciò è piaciuto molto a Italiano. Superati i problemi fisici che lo hanno fermato per una buona parte della stagione, Castrovilli sta tornando ad essere quello che la Fiorentina aveva visto fin dai suoi primi passi. Dopo aver riconquistato la fiducia di Italiano, l'obiettivo del centrocampista sarà quello riprendersi anche la maglia della la Nazionale in vista dei playoff.