Fiorentina, Carovana viola all’Arechi: i tifosi suonano la carica

La Fiorentina è pronta a giocare una sfida molto importante in uno stadio stracolmo, ma i tifosi viola sono pronti a sostenerla anche lì

Nella sfida di oggi, la Fiorentina è pronta a giocare in uno stadio pronto a sostenere al massimo la squadra di casa, ma i viola sono riusciti a difendersi con onore anche questa volta. Infatti, come riportato da La Repubblica, ci sarà un vero e proprio esodo della tifoseria viola a Salerno. Il settore ospiti è stato riempito fino all'ultimo posto disponibile, circa 600 tagliandi venduti, un numero che si avvicina quasi al record stagionale per le trasferte e che rappresenta sicuramente un primato per le gare dei viola a Salerno.