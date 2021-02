Una partita da non sbagliare, per evitare di essere risucchiati ulteriormente nelle zone basse della classifica. Il Corriere dello Sport – Stadio fa il punto sul calendario che attende la Fiorentina nel prossimo mese cruciale, che definirà ulteriormente gli obiettivi stagionali della Fiorentina. Dopo la sconfitta interna con l’Inter, la distanza dal terzultimo posto – occupato dal Cagliari – è rimasta immutata, ma come scrive il quotidiano nell’ultima domenica di campionato c’è stato il sorpasso di Genoa, Udinese, Benevento e Bologna. Fondamentale dunque tornare subito a fare punti, soprattutto alla luce del calendario che presenta cinque scontri diretti su sei: Samp, Spezia, Udinese, Parma e Benevento (in mezzo anche la Roma) attendono la Fiorentina all’orizzonte da qui al 13 marzo.

Calendario Fiorentina – Trasferta a Genova, poi arriva lo Spezia. Tanti scontri diretti