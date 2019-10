Fiorentina, caccia al tris che manca da 18 mesi

Tre vittorie di fila la Fiorentina non riesce a metterle insieme da 18 mesi. Era la primavera del 2018, un periodo buio tra marzo e aprile, successivo alla scomparsa di Davide Astori quando i viola riuscirono a mettere insieme sei vittorie frutto di una grandissima forza morale dopo la scomparsa del Capitano. Adesso, scrive il Corriere dello Sport – Stadio, Ribery, Chiesa e Castrovilli sono chiamati ad un’impresa mai riuscita la scorsa stagione. Dopo la vittoria con la Samp e la presa di San Siro, la squadra di Montella si è scrollata di dosso la paura e la psicosi di non saper più vincere. Lo scorso campionato la Fiorentina ha agguantato al massimo due successi consecutivi, in due diverse occasioni: prima con Chievo e Udinese entrambi al Franchi, e poi a dicembre Empoli in casa e Milan in trasferta. Ora si punta al tris.