Fiorentina-Brescia tra campo e mercato: non solo Tonali nel mirino

Lunedì Fiorentina-Brescia sarà una sfida doppia. Da un lato tre punti importanti, dall’altro i dirigenti viola cercheranno di capire le intenzioni del presidente Cellino per Sandro Tonali e Stefano Sabelli. Quest’ultimo, terzino destro, è un’idea maturata da qualche tempo e mai accantonata, con cifre diverse dal ventenne centrocampista. Il corteggiamento dell’Inter per Tonali è sempre in corso, la Fiorentina è pronta a inserirsi con determinazione. Lo scrive La Nazione.