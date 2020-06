Come scrive La Nazione in edicola stamani, l’anomalo lunedì da stadio vuoto avrà ripercussioni anche sulle casse della Fiorentina: per la prima di sei partite casalinghe a porte chiuse da qui al termine del campionato, il mancato incasso si aggira attorno al 400.000 Euro. Nonosante la ripartenza, senza gli incassi del botteghino le società dovranno far fronte anche a questo tipo di problema. Oltre al calore del pubblico, non ci sarà neanche una fetta di entrate.