Fiorentina-Bologna, non solo i 3 punti: in palio anche diversi… milioni

Campionato senza più obiettivi? Mai frase fu più sbagliata. Alla vigilia della penultima fatica del campionato sia Fiorentina che Bologna non hanno più niente da chiedere: salvezza già in cassaforte e testa già proiettata al mercato e alla prossima stagione in A. Ma questo derby dell’Appennino potrebbe non essere del tutto una semplice amichevole. Come si legge sul Corriere di Bologna, infatti, c’è in palio anche un bel gruzzoletto che scaturirebbe dalla posizione finale in campionato. La Lega di A assegna infatti un totale di 115 milioni in base al piazzamento in graduatoria, con differenze di quasi un milione fra le varie posizioni. Allo stato attuale, infatti, la squadra di Mihajlovic sarebbe decima – in vantaggio su Parma e Verona per classifica avulsa – e incasserebbe (ben) 9 milioni. I viola, due posizioni più in basso, ne percepirebbe 7,4.

Così, le due partite conclusive di questo campionato possono essere importanti per la banda Iachini: in caso di successo sui rossoblu li aggancerebbero in classifica con lo scontro diretto a favore, mentre il jolly Spal già in B all’ultimo turno potrebbe regalare altri 3 punti per toccare quota 49 e provare a restare nella Top Ten. Insomma, un’opportunità niente male in tempi magri come quelli attuali.