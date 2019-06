Fiorentina, Bologna e Sampdoria non mollano De Rossi: in arrivo la decisione finale

Boca Juniors e Los Angeles FC attendono ancora Daniele De Rossi, ma le opzioni italiane mantengono il fascino del già noto. Per questo le sirene Fiorentina, Milan, Parma, Samp e Bologna raccontano storie affascinanti, anche se l’impressione in questo momento è che siano le ultime due – forse meno «rivali» rispetto alla Roma – ad avere più «appeal» (ma occhio ai viola). Senza dimenticare le lusinghe di Mancini per entrare nello staff della Nazionale. La decisione è imminente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.