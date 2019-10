Fiorentina, balzo in avanti nel valore della rosa: nessuno in Italia ha fatto meglio

Studiando trasfermarkt.it, il Corriere Fiorentino sottolinea come sia aumentato il valore della Fiorentina dalla fine del mercato estivo ad oggi. Il 2 settembre la rosa viola era valutata 225,60 milioni. Oggi il parco giocatori ha una valutazione di 259,20 milioni. In poco più di un mese c’è stato un balzo in alto di 33,60 milioni. Alle spalle del “titolo” Fiorentina ci sono la Roma (+25,75 milioni), Torino (+ 23,60 milioni) e Atalanta (+17,60 milioni).

Castrovilli, per il quale erano arrivate offerte vicine ai 10 milioni (ad esempio dal Bologna), oggi vale almeno il doppio. A maggior ragione dopo il prolungamento di contratto. E poi Pulgar: arrivato per circa 12 milioni, oggi non si scende sotto i 20. In rialzo anche le quotazioni di Dragowski, mentre resta stabile l’azione più preziosa: Chiesa. In estate si parlava di 60-70 milioni e ora il valore è sempre, più o meno, quello. Pochi i singoli in ribasso: Benassi e gli esuberi della precedente gestione, cioè Dabo, Eysseric, Cristoforo.