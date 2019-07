Fiorentina “B”, per iscriversi alla Serie C serve un milione e mezzo. E uno stadio con tutti i requisiti

Un milione e 200.000 euro come contributo straordinario da versare ogni anno tramite assegno circolare non trasferibile alla Lega Pro, più altri 55.000 euro come quota per la partecipazione alle competizioni ufficiali e una fideiussione da 350.000 euro. Ecco i costi nell’immediato per poter iscrivere la Fiorentina “B”/”Under 23 alla prossima Serie C. La Nazione spiega come funziona avere una squadra B in Italia: può essere promossa nella categoria superiore a patto che non sia presente in quel torneo la squadra A e se dovesse retrocedere ha sempre l’opportunità di iscriversi nuovamente alla serie C a completamento degli organici. Per quanto riguarda l’organico, per ogni partita solo 4 giocatori potranno essere Over 23. Tutti gli altri dovranno essere under e tesserati in una società di calcio affiliata alla Figc da sette anni e un giocatore potrà essere chiamato in prima squadra. Attenzione però: se un calciatore della Under 23 colleziona 5 presenze con la formazione maggiore, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, non potrà scendere di nuovo nella squadra B.

Oltre a questo ci sono i costi per gli ingaggi e le spese di logistica (trasferte, alberghi) più quelle per adeguare un impianto sportivo con tornelli ed ingressi separati per le tifoserie. Se volesse esser preservato il Franchi, la Fiorentina dovrebbe trovare un’alternativa vicina in grado di rispettare tutti i requisiti necessari per prendere parte alla Serie C. La Juventus Under 23 per esempio, ha trovato casa al “Moccagatta” di Alessandria.