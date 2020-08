Seduta di gruppo alla Fiorentina che si è divisa fra il centro sportivo «Davide Astori» e lo stadio Franchi. Assenti tre giocatori: Ribery, in permesso fino a oggi per questioni personali, e i due positivi al Covid, Pulgar e Ghidotti. Quest’ultimo ha ripetuto, come il resto dei compagni, il test venendo trovato una prima volta non positivo. Seduta differenziata per Benassi che deve smaltire un guaio muscolare. Lo scrive La Nazione.