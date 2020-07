Fiorentina-arbitri, quanti errori. Il dossier viola: 11 errori in Serie A e 2 in Coppa Italia

Fiorentina vs. arbitri, che stagione… La Nazione riporta tutti gli episodi che hanno visto i viola penalizzati quest’anno e tra campionato e Coppa Italia, sono oltre dieci gli errori arbitrali che hanno visto, suo malgrado, coinvolta la Fiorentina. 11 in Serie A, 2 in Coppa Italia, ai viola mancherebbero nove punti (da 43 a 52) che proietterebbero la Fiorentina -7 dal Napoli. Mazzoleni ha “propiziato” il secondo gol della Lazio al Franchi (fallo di Lukaku su Sottil), il primo della Lazio all’Olimpico (il tuffo di Caicedo) e ha taciuto in occasione di Roma-Fiorentina.

Episodi principali

Ma lista di situazioni controverse è lunga, e parte con Fiorentina-Napoli 3-4, con il rigore regalato agli azzurri nonosante la simulazione di Mertens. Con il Verona invece, l’arbitro Giua non estrae il rosso a Di Carmine per la gomitata a Pezzella. In casa con il Lecce, Piccinini non tocca il taschino nonosante Tachtsidis metta k.o. per molti mesi Ribery. Il 2 febbraio scorso contro la Juventus, Commisso esplode dopo i due “rigorini” fischiati ai bianconeri, senza dimenticare il mani di Pessina di poche giornate fa. E anche in Coppa Italia contro l’Inter manca un rosso a Godin.