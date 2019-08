Fiorentina, antipasto di campionato. Ma contro il Monza niente errori

Rocco in A, Silvio in C. Galliani c’è, mister Li no. Rivincite di Commisso a parte, ci sono due aspetti che caratterizzano il match di stasera contro il Monza: la prima partita ufficiale della nuova gestione, quella che resterà negli almanacchi, e il bisogno di una certa dose di autostima visto che sabato prossimo c’è il Napoli. Valanga di gol sul Galatasaray a parte, La Nazione sottolinea come il Monza sia stato comunque capace di segnare quattro reti in trasferta sul campo del Benevento, formazione di categoria superiore. Montella e i giocatori superstiti della scorsa stagione sanno bene che il clima è cambiato, c’è complicità e al posto del rancore oggi ci sono curiosità e simpatia.