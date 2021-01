Il Napoli è una squadra che non ha niente da invidiare a tutte le altre big della serie A, ma ha avuto un rendimento altalenante. Il Napoli infatti in campionato ha già perso cinque volte, l’ultima proprio in casa contro lo Spezia lo scorso 6 gennaio per 2-1. La Fiorentina l’anno scorso al San Paolo, ora stadio Diego Armando Maradona, riuscì a imporsi 2-0 con un gol per tempo di Chiesa e Vlahovic. E fu un successo importante per rilanciarsi in classifica. A un anno di distanza, osserva Repubblica Firenze, le necessità sono le stesse. Anche se la squadra nelle ultime partite ha ripreso una discreta marcia: una sola sconfitta in serie A nelle ultime sei gare, in cui i viola hanno ottenuto due vittorie contro Juventus e Cagliari e tre pareggi contro Sassuolo, Verona e Bologna. Una bella boccata d’ossigeno, anche se la strada per la salvezza è ancora molto lunga.