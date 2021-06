Fiorentina al lavoro per le fasce. Junior Firpo e Celik i nomi caldi

Si scalda il mercato Viola dopo l'arrivo ormai vicino di Nico Gonzalez

Si lavora senza sosta in casa Fiorentina fra mercato, dopo la trattativa con Nico Gonzalez, e questione allenatore. Uno dei temi legati proprio al calciomercato è quello delle corsie esterne, ruolo che, su entrambi i lati, non ha avuto interpreti così eccelsi questa stagione. Ecco perché la società Viola è impegnata alla ricerca di due esterni in grado di garantire un buon rendimento nella prossima stagione. Il nome per la corsia destra, vista la volontà di Lirola di rientrare all'OM, è quello di Zeki Celik (la scheda). Campione di Francia con il Lille, per il turco la Fiorentina si sta muovendo sotto traccia ma ha tutta l'intenzione di dare un'accelerata alla trattativa. Per quanto riguarda l'out di sinistra, invece, il nome che piace è quello di Junior Firpo (la scheda). Sull'esterno ventiquattrenne, però, è forte anche l'interesse del Milan e la trattativa non sarà dunque facile. I gigliati hanno eventualmente già individuato l'alternativa: è Mohamed Fares, in uscita dalla Lazio di Sarri. A riportarlo è il Corriere dello Sport.