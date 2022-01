Fiorentina, fortino Franchi per l’Europa: media punti top

La Fiorentina torna al Franchi. L'ultima vittoria risale all'11 dicembre contro la Salernitana. Vietato sbagliare per continuare a sognare

La Fiorentina in questa stagione ha ottenuto ben 19 punti all'Artemio Franchi su 27 disponibili. Una media di 2,11 punti a partita. Si tratta di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita vinta dai viola in casa è quella dell'11 dicembre scorso per 4-0 contro la Salernitana. Questa sera arriva il Genoa, che nonostante il momento difficile può essere una squadra ostica. Vietato sbagliare per tornare a sognare nel tanto amato obiettivo Europa.