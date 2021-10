Fiorentina, adesso la Lazio per mettere una marcia in più

Per la Fiorentina sarà una partita di enorme importanza. Battere la Lazio potrebbe dire credere al sogno Europa

Domani sera all'Olimpico non sarà per niente una prova facile per la Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, un esame che avrà un valore doppio, perché viene affrontata una diretta interessata per la lotta al sogno chiamato Europa. Per i Viola tre ko con Roma, Inter e Napoli, le cosiddette big. Da una parte c'è una Fiorentina con un gruppo ben collaudato e voglioso di ritrovare una vittoria con le grandi, che non arriva dalla partita di Bergamo contro l'Atalanta. Dall'altra una squadra che deve ancora trovare l'identità, che volteggia tra grandi risultati e partite dove nemmeno scendono in campo.