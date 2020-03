Fiorentina a Udine a porte chiuse: in scena uno spettacolo muto

Lo sport è appeso a un filo e anche la serie A dondola nella sua bolla a porte chiuse: zero contatti con l’esterno e stadi muti, chissà quanto durerà il calcio asettico e soprattutto come finirà questa prova di sopravvivenza. Se lo chiede anche la Fiorentina che oggi a Udine rigiocherà la partita rinviata otto giorni fa per il dietrofront improvviso della Lega, quando mancavano meno di 6 ore all’inizio del match e nella Stanza dei Bottoni fu deciso di rinviare tutto per impedire che Juve-Inter si giocasse a porte chiuse. E ora rieccoci qui, scrive La Nazione: non solo Juve-Inter, ma anche tutto il resto chiuso a chiave. Cose mai viste, ma del resto chi aveva mai incrociato il coronavirus? Molte le incognite e quasi tutte extracalcistiche, essendo questa sottospecie di spettacolo muto un rebus per tutti: come reagiranno i giocatori? Quale capacità di concentrazione avranno in ambienti asettici senza partecipazione del pubblico?