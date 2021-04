Fiorentina, a Sassuolo è in gioco la salvezza. Oggi serve (almeno) un punticino

Lo scontro con il Sassuolo ha una valenza chiara, forse tenuta nascosta, per scaramanzia; se da una parte i tre punti sarebbero il top, dall’altra un pari strappato a questi neroverdi sarebbe il classico punticino che profuma di concretezza....

Lo scontro con il Sassuolo ha una valenza chiara, forse tenuta nascosta, per scaramanzia; se da una parte i tre punti sarebbero il top, dall’altra un pari strappato a questi neroverdi sarebbe il classico punticino che profuma di concretezza. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Per disinnescare una squadra che gioca bene a calcio, come quella di De Zerbi, c’è bisogno però di ritrovare una caratteristica importante, persa un po’ per strada: la difesa. Il punto di forza per la Fiorentina del Beppe 1.0 che proprio affidandosi a una retroguardia ermetica, o quasi, riuscì così a nascondere le lacune strutturali di una squadra che faticava a esprimere il suo potenziale. O meglio, a mettere in evidenza i suoi lati migliori. Sono troppe le tredici reti subite nelle ultime sei partite, quattro dal suo ritorno. Iachini, un maestro nel curare la fase difensiva, dovrà già dalla sfida di questa sera la giusta alchimia per eludere gli attacchi di Berardi e compagni e raggiungere (almeno) quel punticino che sarebbe tanto importante in questa maledetta lotta per non retrocedere