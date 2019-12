Fiorentina a rischio multa per il lancio di… un trita marijuana

È stato risolto il caso dell’oggetto lanciato in campo dai tifosi della Fiorentina dopo il gol del 3-1 siglato da Pellegrini venerdì sera al Franchi. Come segnalato dagli ispettori federali presenti si tratta di un grinder, più comunemente noto come “trita marijuana”. A raccogliere l’oggetto lanciato dalla Tribuna Maratona è stato Diawara (stava tornando verso il centrocampo dopo l’esultanza sotto il settore ospiti), che lo ha affidato all’arbitro Orsato, immediatamente avvicinatosi al quarto uomo per consegnarglielo. Manganiello a sua volta ha dato l’oggetto metallico al rappresentante delle forze dell’ordine: la Digos ha poi confermato che si trattava di un grinder. La Fiorentina ora rischia una multa dal giudice sportivo secondo quanto scrive Il Tempo.

Caricamento sondaggio...