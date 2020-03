Fiorentina a porte chiuse: Iachini studia i compiti da assegnare ai giocatori

Il centro sportivo della Fiorentina ha chiuso. E non si sa per quanto tempo. Lo stop della Serie A – scrive il Corriere Fiorentino – ha messo in moto ieri mattina varie consultazioni. I dirigenti hanno avuto stretti contatti con tutte le componenti del mondo del calcio: Lega, Federazione, associazione dei medici sportivi. Così è stata decisa la sospensione immediata degli allenamenti. I giocatori hanno ricevuto la comunicazione mentre si trovavano al centro sportivo, subito dopo se ne sono andati via.

Il messaggio del club ai calciatori è chiaro: nessuno può andare in vacanza, l’indicazione è di restare in casa. Lo staff di Iachini sia già studiando i compiti da assegnare che saranno svolti nelle singole abitazioni. Già, perché se il campionato dovesse riprendere, la Fiorentina dovrebbe tornare in campo. Tutti i viola saranno tenuti anche a seguire un preciso regime alimentare durante il periodo senza allenamenti quotidiani.