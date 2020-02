Fiorentina, a centrocampo la palla non gira: i numeri del black out viola

Doveva essere il marchio distintivo di un gioco da importare ovunque, invece il centrocampo continua a essere il principale tallone d’Achille della Fiorentina. Nei 360 minuti contro Genoa, Juventus, Atalanta e Inter, i viola non hanno mai segnato su azione manovrata, segno che se l’attacco stenta è anche perché in area di rigore arrivano pochissimi palloni giocabili. Prendendo in analisi l’ultima gara, contro i nerazzurri il possesso palla è stato del 36% e i passaggi riusciti appena 176, contro i 498 degli avversari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.