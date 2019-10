Fiorentina, a Brescia serve una prova di forza: il (doppio) grande dubbio di Montella

Su La Nazione si presenta Brescia-Fiorentina. I viola tornano in campo dopo la sosta per riprendere il discorso e Montella valuta: continuare con i soliti undici (per la sesta partita consecutiva!) o sfruttare i parziali acciacchi di Badelj e Chiesa per aggiustare il tiro e distribuire minuti anche nelle gambe di altri giocatori, Benassi e Boateng per primi? Stamani la decisione finale. Ha ripreso quota la prima ipotesi, anche perché le condizioni del croato e dell’italiano sono rassicuranti. Altro tema della sfida sarà il duello a distanza tra Tonali e Castrovilli, che potrebbero ritrovarsi anche in Nazionale.