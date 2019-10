Fiorentina a Brescia per il primo scatto europeo: vincere vale l’Eurozona

È l’occasione più ghiotta. Quella che vale il primo scatto europeo della gestione Commisso e che permetterebbe, conquistando i tre punti, di arrivare a quota 14, agganciare in classifica il Cagliari e proiettarsi lassù, tra le squadre autorizzate a sognare. Dopo le tre vittorie, consecutive, con cui la Fiorentina si è affacciata alla sosta, adesso c’è solo voglia di continuare lungo il solco tracciato, calando il poker nella gara più complicata. Per trovare una striscia positiva migliore si deve tornare all’aprile 2018 (6 vittorie di fila, con Pioli in panchina). […] Se davvero a Brescia dovessero arrivare i tre punti, scrive Stadio, la prossima gara contro la Lazio diventerebbe un primo testa a testa per l’Europa. È chiaro, la stagione è lunghissima, ma ogni vittoria può diventare il mattone che manca per costruire la scala verso la felicità. Perenne.