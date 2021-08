Fio-Esp, l’analisi di Gazzetta: rimandati Vlahovic e Callejon, tre promossi

Espanyol k.o ai rigori: 100 mila euro per la ricerca sulle morti improvvise. Italiano ha così analizzato la sfida: «È stato un buon test, ma dobbiamo crescere».

"Per la Fiorentina indicazioni positive arrivano da Igor, il migliore del pacchetto difensivo; da Bonaventura che si è alternato in cabina di regia con il giovane Bianco e ha partecipato in maniera positiva anche alla manovra offensiva e da Saponara prezioso sulla corsia di sinistra. Isolato Vlahovic? E’ stato servito poco. L’unica volta che si è riuscito a liberare ha sfiorato il bersaglio con un rasoterra di destro di poco oltre al palo. Ci sono da migliorare, invece, alcuni movimenti della linea difensiva che ha sofferto le ripartenze degli spagnoli e un Callejon poco incisivo".