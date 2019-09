Fine mercato: i giocatori ci sono, il collettivo no

Una miscela rischiosa, completata solo all’ultimo. Pradè ha aggiunto ai giovani che si è trovato in rosa un pacchetto di esperienza, nel quale spiccano Pulgar e Lirola; Ribery ha acceso la città e può ancora dire la sua, ma molto dipenderà da come si muoveranno Badelj, Boateng e Caceres. Montella ha avuto i suoi tasselli in maniera diluita nel tempo, e sta avendo difficoltà a forgiare il collettivo. Pesanti le cessioni di Veretout e Biraghi. Questo il parere che leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio.