Finalmente Vlahovic? Potrebbe tornare titolare 78 giorni dopo l’ultima volta

Due mesi e mezzo. Tanto è passato dall’ultima volta che Vlahovic è partito titolare. Era fine agosto, la prima di campionato. […] Di certo non gli mancano la volontà, la determinazione, il talento e l’umiltà. Domani a Cagliari potrebbe tornare titolare settantotto giorni dopo la prima volta in questo campionato. Vlahovic ha sempre cercato di sfruttare al massimo l’occasione, anche subentrando dalla panchina. Contro il Parma ha dato vivacità a un attacco che non riusciva a trovare i giusti spazi. Montella, si legge sull’edizione fiorentina di Repubblica in edicola oggi, è curioso di vedere a che livello è arrivata la crescita del serbo.