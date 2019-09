Finalmente urla il Franchi: e Ribery è la leggenda

“Pezzella più Chiesa: finalmente è viola“. Questo il titolo dell’articolo di Alessandro Rialti pubblicato sul Corriere dello Sport sulla vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria per 2-1:

Finalmente urla il Franchi con oltre 30mila spettatori. Finalmente sospira Vincenzo Montella, la vittoria inseguita da 18 gare è arrivata. Figlia della classe immensa di Ribery detto La Leggenda, del colpo di testa di Pezzella, della forza di Dalbert e della voglia immensa di Chiesa, rimasto a Firenze magari non felicissimao, però professionista che non ha mai smesso di essere quello che è: un campione in costruzione. Uno che non mollerà mai, uscito dai giorni neri della pubalgia per rilanciare sé e la propria squadra. Non è stata la Fiorentina più bella, ma la gente aspettava la Fiorentina vincente. E l’ha avuta. Anche se nel finale ha sofferto, dal 2-0 al 2-1, con l’uomo in più con il gol di Bonazzoli.