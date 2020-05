Finalmente Ribery: ieri primi contatti col centro sportivo. E oggi allenamenti di squadra

Non poteva essere altrimenti: sia La Nazione, sia il Corriere Fiorentino dedicano spazio alle due notizie che più interessano la Fiorentina parlando di calcio giocato: il ritorno di Ribery al centro sportivo e la ripresa degli allenamenti in gruppo, auspicata per oggi pomeriggio: “sperando che ci sia un nuovo protocollo entro tempi brevissimi”. Proseguiranno i controlli, cui lo stesso francese si è sottoposto ancora, ma la società naviga a vista. Intanto, Ribery si dice “felice di poter tornare in campo, nonostante la situazione nel mondo sia complicata”, dopo essersi allenato in Germania, in compagnia del figlioletto Seif.