FIGC, accordo in dirittura d’arrivo per i contratti in scadenza il 30 Giugno

Come riportato da il Corriere dello Sport, la spinosa questione dei contratti in scadenza il 30 Giugno si avvia verso una risoluzione. La FIGC ha fatto la sua parte. Ieri sera infatti è stato diramato il comunicato che contiene le indicazioni tramite le quali le parti in causa potranno estendere di 60 giorni gli accordi tra club e tesserati. Per i prestiti con diritto o obbligo di riscatto il tesseramento è stato automaticamente prolungato fino al 31 agosto.