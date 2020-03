FIFA e UEFA non si arrendono: i piani dei due organi, occhio alla prossima stagione

Grazie a Corriere dello Sport e Tuttosport in edicola oggi, siamo in grado di avere una visione d’insieme dei piani di FIFA e UEFA per la ripresa dei campionati. L’organo mondiale si sta muovendo per estendere i contratti di tutti i giocatori, dato che si andrà ben oltre il 30 giugno, mentre la UEFA lavora all’ipotesi di giocare anche in agosto, di sera, andando ad intaccare e posticipare l’inizio della stagione successiva. Le rispettive task force sono all’opera. INTANTO IL MERCATO SI FA COMPLICATO