Fiducia in Amrabat: al Penzo tocca al marocchino in regia

Con i sudamericani tornati alla spicciolata, Italiano darà fiducia ad Amrabat al Penzo. Il marocchino vuole tornare protagonista

La Fiorentina ha potuto beneficiare di un giorno in più per riaccogliere i sudamericani, quasi un lusso rispetto alle altre. Ma è tuttavia difficile che Italiano li schieri titolari a centrocampo da subito. Né Pulgar né Torreira secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola avranno una maglia: arrivati entrambi di volata potranno essere della partita da subentrati, con Amrabat a fare il regista fra l'immancabile Bonaventura e Duncan. Proprio il marocchino ha bisogno di tornare protagonista e di farlo al più presto: Italiano lo ha premiato avendo più allenamenti nelle gambe.