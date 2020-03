Fiducia a Pulgar: a gennaio rifiutata un’offerta di una big della Serie A

La Fiorentina ha deciso: non riscatterà Milan Badelj dalla Lazio. Il club viola – scrive La Gazzetta dello Sport – darà ancora più fiducia a Erick Pulgar, per il quale a gennaio Barone e Pradè hanno rifiutato un’offerta importante del Napoli. Se riprenderà il campionato, il nazionale cileno verrà proposto in pianta stabile nel ruolo di regista proprio per permettergli di ritrovare sicurezza e tempi di gioco.