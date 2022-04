Fiducia a Cabral: coraggio e forza per la Fiorentina che verrà

Adesso è il momento di Cabral, il resto conta poco. Italiano gli ha dato la sua fiducia e per Domenica serviranno forza e coraggio

" Cabral è in netto miglioramento e in grande crescita ", parole semplici e che indicano soltanto una cosa: è arrivato il momento di Artur Cabral . Basta dubbi, speranze o pronostici. Adesso dovrà essere il campo a parlare per lui. Domenica ci sarà un avversario ostico e il brasiliano dovrà farsi trovare pronto.

Come analizzato dal Corriere dello Sport, Cabral rappresenta il futuro di questa Fiorentina. Queste ultime gare di campionato, che già valgono tanto, dovranno essere delle prove generali dell'attacco della Fiorentina che verrà. "Sono passati due mesi dal mio arrivo a Firenze e adesso mi sento più pronto, sicuro che continuerò a crescere ogni giorno e in ogni allenamento". Poche parole e tanti fatti insomma, Cabral dovrà sfruttare queste occasioni sulla scia della forza e del coraggio. Italiano crede in lui e Firenze è pronta a incoronarlo come nuovo numero nove viola. Adesso parla il campo, il resto non conta niente.