Fiato sospeso per Dragowski: oggi l’esito degli esami in Polonia

Il portiere viola Dragowski, uscito malconcio dalla gara con il Napoli, oggi conoscerà l'esito degli esami in Polonia

La Fiorentina riprenderà nella giornata di domani gli allenamenti per inaugurare la settimana di pausa, con Italiano che dovrà fare a meno di dieci giocatori. A fare il punto è il Corriere Dello Sport, che sottolinea come rispetto alla precedente sosta mancherà Torreira - convocato dall'Uruguay - oltre a Pulgar, Martinez Quarta e Nico Gonzalez in Sudamerica. Con loro anche Milenkovic, Nastasic e Vlahovic in Serbia e Amrabat in Marocco.