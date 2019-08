Festa e rabbia. Rocco e Franck, che centrifuga!

La grande rabbia di Firenze per il rigore non concesso, il veleno dentro la grande festa. Metà sogno di zucchero filato e metà incubo all’arsenico, ecco come ha vissuto Firenze questo debutto in campionato, scrive il Corriere dello Sport – Stadio. Innamoramento totale per Commisso e per Ribery, con code gigantesche per comprare la sua maglia numero sette. Commisso è arrivato in largo anticipo con moglie, figlio e amici, tutti in tribuna vip, mentre Franck parte in panchina. E di nuovo Rocco Commisso protagonista che scende in in campo, seguito da un urlo gigantesco della gente e di tutta la Fiesole. Dalla tribuna gli lanciano un’enorme bandiera a stelle e strisce viola, il Franchi è una polveriera. Poi la festa viene sotterrata e si passa alla rabbia. Grande contestazione dopo aver rivisto le immagini televisive. Eccolo il veleno, con Rocco che salta in piedi quando non viene fischiato il rigore sul francese nell’altalena di emozioni che ha caratterizzato la serata.