Ferrero: “Gattuso lascia Firenze? Prendiamolo subito”

La battuta semiseria di Massimo Ferrero

"Gattuso lascia la Fiorentina? Chiamatelo subito. Prende due milioni più bonus? Li vale tutti". La battuta semiseria - scrive Tuttosport - porta la firma di Massimo Ferrero che non ha mai nascosto la stima nei confronti di Ringhio che aveva già provato a portare alla Sampdoria due anni fa. In queste ultime settimane Ferrero ha avuto tanti allenatori in testa (anche Pirlo e De Rossi) per il dopo Ranieri, ma per ora non ha ancora trovato il candidato giusto. In cosa per la panchina blucerchiata c'è anche l'ex viola Giuseppe Iachini.