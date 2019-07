Ferrarini: “Sogno il salto in prima squadra. Ringrazio Bigica per avermi aiutato a crescere”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista a Gabriele Ferrarini, difensore viola attualmente impegnato con l’Italia agli Europei Under 19. Alcuni passaggi: “Prima squadra? È stato un traguardo importante e per questo devo solo dire grazie a mister Bigica che mi ha aiutato molto a crescere. Le tre panchine in Serie A per me sono state una grande iniezione di fiducia. Epilogo scorsa stagione? Il periodo in generale è stato brutto perché il pubblico non ci ha per nulla aiutato ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Futuro? Spero di giocare tra i professionisti, senza dubbio. Ma non nascondo di sognare anche un salto nella prima squadra viola”.